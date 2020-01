Advocaat heeft zijn wensenlijstje ingeleverd bij de Feyenoord-top

Ook bij de selectie van 26 meegereisde spelers zitten nog volop jongens die nergens op hoeven te rekenen. Advocaat heeft zijn wensenlijstje ingeleverd en deze week ook nog eens toegelicht bij de beleidsbepalers. Want de volledige top van Feyenoord is neergestreken aan de Costa del Sol. Technisch directeur Sjaak Troost en zijn opvolger Frank Arnesen. President-commissaris Toon van Bodegom, die zich ook na het aanstellen van Mark Koevermans als directeur nog nadrukkelijk bemoeit met het dagelijkse beleid. Koevermans zelf is er uiteraard en voor het eerst in al die jaren dat Feyenoord in januari in het buitenland is, is zelfs de hoofd opleidingen ingevlogen. Stanley Brard praat nadrukkelijk mee over de toekomst van Feyenoord.