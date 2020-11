Advocaat eerlijk: ‘Normaal gesproken verlies je zo’n wedstrijd’

Dat Advocaat ook in zijn 24ste eredivisieduel met Feyenoord ongeslagen bleef, zorgde bij de coach niet voor opluchting. ,,Maar normaal gesproken verlies je zo’n wedstrijd’’, bekende hij. ,,Waar het mis ging? Waar ging het goed? Het ging vandaag niet. We kwamen overal tekort en zij maakten een frisse indruk. Dan loop je wel eens tegen dit soort wedstrijden aan. Als je dan een punt pakt, is dat mooi meegenomen. Maar het geeft geen voldoening.’’

Advocaat wilde zich niet verschuilen achter het grote aantal afwezigen. ,,Iedereen ziet hetzelfde als wat ik zie. Dat we in ieder duel te laat komen en niet de frisheid hebben. Daar heeft een aantal oorzaken maar donderdag tegen Dinamo Zagreb zal het beter moeten. Er zaten te veel spelers totaal niet in de wedstrijd.’’

‘Jørgensen lieve jongen’

Een van die spelers was Nicolai Jørgensen, die vlak voor tijd werd gewisseld. De Deen was daarover zichtbaar not amused. ,,Ik ben er als speler ook wel eens uitgehaald en dan was ik ook niet blij’’, deed Advocaat niet moeilijk over de woordenwisseling met zijn tobbende spits. ,,Hij zei ‘ik ben spits en ik wil scoren.’ Dan had je het maar moeten laten zien. Vind ik niet zo erg. Het is een lieve jongen. Na afloop kwam hij naar me toe en zei hij: sorry.’’