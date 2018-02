Advocaat: Eén zege in vijf wedstrijden is teleurstellend

Voor Sparta was het een teleurstellende avond. De Rotterdammers verloren zelf met 2-1 van PSV, terwijl concurrent Roda JC een 1-1 gelijkspel behaalde bij SC Heerenveen. ,,Eén overwinning in vijf wedstrijden is teleurstellend”, stelt coach Dick Advocaat van de Spangenaren. ,,We hadden vier punten meer moeten hebben.”

Door Dennis van Bergen

Lees ook Bergwijn leidt matig PSV met twee beauties langs Sparta Lees meer

Een resultaat was ook tegen koploper PSV mogelijk geweest voor Sparta, dat al vroeg op voorsprong kwam via Kenneth Dougall. Hij scoorde op aangeven van de prima spelende Paco van Moorsel, die eindelijk weer eens fit was om te spelen. ,,Je weet dat je tegen een betere ploeg speelt”, stelde Advocaat. ,,Desondanks vond ik dat we het aardig deden. We gaven niet heel veel weg. Maar als je dan ziet hoe we die 1-1 weggegeven, is dat natuurlijk niet goed. En dat neem ik mijn spelers wel kwalijk.”

Advocaat doelde op zijn doelpuntmaker Dougall, die niet vrijuit ging bij de gelijkmaker van PSV-aanvaller Steven Bergwijn. Bergwijn zorgde in de tweede helft ook voor de beslissende 1-2 namens de Eindhovenaren. ,,Daarna kregen wij ook kansen”, constateerde Advocaat, doelend op de mogelijkheden van Ragnar Ache, Soufyan Ahannach en Fred Friday. ,,Met een beetje geluk rolt zo’n kopbal van Fred in het doel. En zo waren er nog wel een paar momenten. Die paar kansen moet je uitbuiten. En dat deden we niet. En dan verlies je met 2-1.”