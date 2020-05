Advocaat Cambuur en De Graafschap gaat zich beraden

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland was duidelijk, erkende Segaar. ,,Hij heeft inderdaad al onze argumenten van tafel geveegd", betreurde de advocaat. ,,Dan moet je jezelf afvragen of het nog zin heeft om in hoger beroep te gaan. Hij heeft ook geen spoedeisende ledenvergadering laten uitschrijven. Maar op 18 juni staat er wel een ledenvergadering bij de KNVB op het programma. Het zou mooi zijn als we dan alle clubs laten stemmen. Want het blijft duidelijk dat Cambuur en De Graafschap veel onrecht wordt aangedaan."