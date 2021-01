Advocaat blij met goede herstart: ‘Pratto is niet de snelste, maar hij loopt wel slim’

Advocaat zag Nicolai Jørgensen, die inviel voor debutant Lucas Pratto, pas in de blessuretijd de 0-2 maken. Lutsharel Geertruida kopte in de elfde minuut al de 0-1 binnen op aangeven van Marcos Senesi. ,,We hadden daarna niet veel kansen, maar weel een paar mogelijkheden waar we meer uit hadden kunnen halen. Het was dus lekker geweest als we die 0-2 eerder hadden gemaakt, maar daar ga ik nu niet over klagen. Het belangrijkste is dat we winnen. Zo‘n eerste wedstrijd na de winterstop, een Rotterdamse derby op kunstgras, dan weet je wat er kan gebeuren. We hadden thuis ook grote problemen met Sparta, maar nu boeken we toch een redelijk overtuigende 0-2 zege. Daar ben ik tevreden mee. De concentratie en scherpte was er bij iedereen, dat was goed om te zien.”



Luis Sinisterra had zijn eerste basisplaats van dit seizoen na zijn kruisbandblessure en Ridgeciano Haps maakte ook zijn rentree. Bryan Linssen, in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Heerenveen (3-0) nog goed voor een hattrick, bleef de hele wedstrijd op de bank. ,,Ja, ik heb opeens wat te kiezen. Dat is natuurlijk wel lekker. En dan zijn Justin Bijlow, Orkun Kökçü, João Teixeira en Robert Bozenik er nog niet eens bij. Dat belooft dus nog wat", zei Advocaat met een glimlach.