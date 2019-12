Advocaat bedankt doelman Marsman na nipte zege: ‘Hij heeft ons gered’

Feyenoord speelde goed voor rust, maar viel in de tweede helft ver terug. Marsman voorkwam dat Gustavo Hamer, Dennis Johnsen, Lennart Thy en Dean Huiberts scoorden in De Kuip.

,,Ik ben blij dat ik me heb mogen laten zien", zei Marsman die speelde omdat Kenneth Vermeer en Justin Bijlow nog geblesseerd zijn. ,,Ik zit in een soort van roes", zei de derde doelman van Feyenoord. ,,Van mij mag dit nog lang duren."

Advocaat was tevreden over de eerste helft. ,,Ik heb prachtige aanvallen gezien maar we hadden wel meer goals moeten maken. Na rust konden we het niet volhouden. We zijn echt goed weg gekomen."