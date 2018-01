Advocaat: Als je ziet hoe ze teruglopen, dat is ongelofelijk

Advocaat kreeg in het Abe Lenstra stadion zijn derde nederlaag als coach van Sparta (2-1) te verwerken. Door een goal van Jeffrey Chabot kwam Sparta nog op 0-1 voorsprong, maar de keuzes die zijn spelers vervolgens maakten, vindt de voormalig bondscoach onbegrijpelijk. ,,Je weet dat je moeilijk goals maakt. Waarom er dan zoveel mensen voor de bal waren is voor mij een raadsel. Als je dan ook ziet hoe ze teruglopen, dat is ongelofelijk", zei Advocaat voor de camera's van Fox Sports . ,,Bij een 0-1 voorsprong moet je lekker achterin blijven hangen."

Toch had de Sparta-coach ook nog een compliment over voor zijn ploeg: ,,Ze gaan tot het gaatje en werken zich kapot. Dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. Of dat genoeg is, moeten we afwachten."