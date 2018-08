Adrie Koster wil aanvallend voetbal: 'Je moet initiatief durven nemen'

Het is frappant. Trainer Adrie Koster experimenteerde in de voorbereiding met rechtsback Fernando Lewis in het centrum van de verdediging. Bijna dertig jaar geleden deed hij in zijn eerste volledige jaar als hoofdtrainer van Willem II precies hetzelfde. Rechtsback John Veldman verhuisde vanwege zijn snelheid ook al naar het centrum.

Het geeft aan dat de voetbalvisie van de 63-jarige Zeeuw in al die jaren weinig veranderd is. Hij wil nog steeds met zijn teams op de helft van de tegenstander spelen. Snelheid in het centrum is dan van het grootste belang. ,,Lewis is een alternatief voor als we met blessures in het centrum zouden kampen. Dat zag ik al meteen”, zegt Koster.

Het experiment met Veldman liep destijds overigens niet goed af. Bij het bekerduel met Elinkwijk werd hij in de rust door Dave Smits vervangen. Het is nog zo’n eigenschap die de trainer uit Nuenen typeert. ,,Ik kijk altijd naar wat een elftal nodig heeft om uit een impasse te raken. Ik handel naar wat een situatie vraagt, zonder aanzien des persoons.”

Het eerste volledige jaar onder Koster was Willem II in thuiswedstrijden een genot voor het oog. In zijn strijdplan ging hij ervan uit dat er een doelpunt meer gemaakt moest worden dan de tegenstander. Nog steeds hanteert hij die filosofie. ,,Maar in die beginperiode was ik misschien wel heel erg enthousiast”, zegt hij. ,,In de loop der jaren maak je een ontwikkeling door. Je vindt een bepaalde balans. Het kan ook wel eens nuttig zijn om de nul te houden. Maar zeker thuis mag je geen wedstrijden ondergaan. Je moet het initiatief durven nemen.”

Regisseur

In dat eerste jaar fungeerde Martin van Geel als de grote regisseur op het middenveld. Nu moet dat Daniel Crowley worden. Vergelijkbare spelers, al is er ook een groot verschil. Crowley zoekt de diepte met de bal, Van Geel deed dat vaak zonder. ,,Martin had natuurlijk ook een geweldig rendement”, zegt Koster. ,,Zover is Crowley nog niet. Maar hij krijgt van mij de kans om heel belangrijk te worden voor Willem II.”

Van Geel kon in die tijd floreren omdat hij John Feskens of René Wolffs in zijn rug wist. Links op het middenveld voetbalde de technisch begaafde Edwin Godee. Nu staat er met de Spanjaard Pol Llonch een uitstekende controleur en is Elmo Lieftink de man die op het middenveld meters moet maken. Crowley moet de man worden van de creatieve ingevingen.

,,Als Crowley een goede invulling geeft aan zijn rol, acht ik hem in staat om dit seizoen minimaal tien doelpunten te maken”, hoopt Koster. ,,Ik denk toch dat we ergens tussen de 45 en 50 doelpunten uitkomen, zoals het afgelopen seizoen. Als we er dan wat minder tegen krijgen, trek je meer wedstrijden naar je toe.”

Volledig scherm © Proshots

Moeizaam scoren

Het is een boude uitspraak na een voorbereiding waarin de Tilburgse club tegen clubs van enige importantie zo moeizaam scoorde. Koster gaf een paar weken geleden aan dat er nog een paar schakels ontbraken. Hij doelde op een fitte Dimitris Kolovos en de komst van Aras Özbiliz, waarvan hij al wat langer op de hoogte was.

Koster kan nu ook een aanval in het veld brengen die veel gelijkenis vertoont met die van 28 jaar geleden. Toen vormden Earnest Stewart, Mohammed Sylla en Guus van der Borgt de frontlinie: een echte rechtsbuiten, een centrumspits en een buitenspeler die graag naar binnen kwam. Dat is ook precies de manier waarop Kolovos het liefste speelt.

Dat de selectie dezelfde ingrediënten heeft, is niet zo verwonderlijk. Met Koster koos Willem II voor een bepaald type trainer. Hij is daarna betrokken geweest bij de komst van een aantal spelers. ,,Daar is goed overleg over geweest. Maar het is natuurlijk de directie van de club die uiteindelijk bepaalt.”

Wezenlijk verschil

Veel is dus hetzelfde, maar er is ook een wezenlijk verschil. Koster begon het seizoen 1990-1991 met een groep spelers waar hij al een half jaar mee gewerkt had. Nu moeten ze nog wennen aan zijn manier van spelen. Dat Willem II, zoals in zijn debuutjaar, de eerste thuiswedstrijd met 6-1 wint (destijds van Sparta, nu spelen de Tilburgers tegen VVV) kan hij niet garanderen. ,,Maar overal waar ik gewerkt heb lukte het mij om er mijn visie in te slijpen”, zegt Koster, die er veel plezier in heeft om ‘met die jonge gasten aan de slag te zijn’.