ADO zit nu al in zijn maag met Alan Pardew

NAC beducht voor Almere City: ‘Onze spitsen moeten goed verdedigen’

20 februari ,,Iedereen, ook ik, praat over gegenpressing. Maar gegenpressing is eigenlijk niet zo leuk, omdat dat betekent dat je balverlies hebt geleden.” Was getekend Peter ‘gegenpressing’ Hyballa een dag voor het duel met Almere City waarin NAC de zeges op AZ (stunt) en Jong Ajax (veerkracht) nog meer glans kan geven door een wedstrijd te winnen waarbij het de uitgesproken favoriet is.