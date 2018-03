ADO zet Duplan, Coremans en David in wachtkamer

Manager voetbalzaken Jeffrey van As heeft reservedoelman Tim Coremans in een gesprek al laten weten dat ze zeer tevreden over hem zijn. Van As heeft gesprekken met Edouard Duplan en Trevor David uitgesteld tot het einde van het seizoen. Dat geldt ook voor Lazio-huurling Ricardo Kishna, die nog herstelt van een zware knieblessure.

Van As heeft goede hoop dat aanvoerder Aaron Meijers en boegbeeld Tom Beugelsdijk binnenkort bijtekenen. De club is al een tijdje in gesprek met de twee. ,,Ik heb het gevoel dat zij openstaan voor een langer verblijf in Den Haag. Met Aaron heb ik het zelfs voorzichtig al gehad over de periode na zijn loopbaan. Dat geeft aan dat het gevoel goed is'', aldus Van As.