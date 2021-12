ADO verslaat NAC dankzij goals Verheydt en Bourard, FC Volendam gaat winterstop in als koploper

ADO Den Haag kwam in de elfde minuut op voorsprong in het lege Cars Jeans Stadion. Na een goede indraaiende voorzet van linksbuiten Vicente Besuijen maakte spits Thomas Verheydt zijn vijftiende goal van het seizoen met een krachtige kopbal bij de eerste paal. NAC kwam in de 36ste minuut op 1-1, nadat Thom Haye vanaf de rand van het strafschopgebied de verre hoek wist te vinden na een goede kaats van spits Ralf Seuntjens.



Haye schitterde afgelopen dinsdag ook al in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht (3-2) met twee goals en een assist in de tweede helft. De 26-jarige middenvelder uit Amsterdam staat nu op acht goals en acht assists in 21 wedstrijden dit seizoen. Na een overtreding op Besuijen maakte Verheydt in de 53ste minuut zijn zestiende goal van het seizoen door de penalty in de bovenhoek te plaatsen, NAC-doelman Nick Olij dook de andere hoek in. Samy Bourard maakte in de 59ste minuut de 3-1 voor ADO en zorgde in de 87ste minuut ook nog voor de 4-1, maar aan zijn goals ging wel hands en buitenspel vooraf.