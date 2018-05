ADO-verdediger Ebuehi in voorselectie van Nigeria

Ebuehi debuteerde vorig jaar in het nationale elftal van Nigeria. Hij maakte in november indruk tijdens een oefeninterland tegen Argentinië, waar hij Angel Di Maria in bedwang hield. Ebuehi trok daarmee de aandacht van heel wat buitenlandse clubs. Zijn contract in Den Haag loopt komende zomer af. Ebuehi lijkt op weg naar Benfica.



Ahmed Musa, oud-speler van VVV-Venlo, zit ook in de voorlopig selectie van Nigeria, dat op het WK is ingedeeld in een groep met Kroatië, IJsland en Argentinië.