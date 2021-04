ADO treft in degradatiestrijd Fortuna

Willem II-trai­ner met een Waalwijks hart: ‘Petrovic ís RKC, in al zijn vezels’

23 april Hij is tegenwoordig trainer van Willem II, maar noemt concurrent RKC Waalwijk nog altijd ‘mijn kloep’. De cruciale kelderkraker van vanavond in Tilburg wordt een rechtstreeks gevecht tussen de huidige werkgever en de grote liefde van Zeljko Petrovic. Drie oude bekenden over de Waalwijkse jaren van ‘Petro’.