ADO: tien nieuwe spelers, nieuwe technische staf, een nieuw systeem én een nieuwe grasmat

ADO Den Haag onderging in de winterstop van het seizoen 2019-2020 al een enorme metamorfose. De Engelse trainer Alan Pardew werd aangesteld en er kwamen acht nieuwe spelers. Een halfjaar later is het alweer helemaal anders in Den Haag. Pardew, zijn assistenten Chris Powell en Paul Butler en de acht spelers (Sam Stubbs, Jordan Spence, Laurens De Bock, Mark Duffy, Omar Bogle, Tudor Baluta, George Thomas en Mick van Buren) zijn alweer vertrokken. Daarnaast verlengde de Haagse club de aflopende contracten van onder anderen Dion Malone, Tomas Necid en Elson Hooi niet. Crysencio Summerville keerde na een huurcontract van een jaar terug bij Feyenoord en in de afgelopen maanden vertrokken ook Tom Beugelsdijk en Lex Immers nog bij de club.