ADO stelt technisch manager Van As op non-actief, Jansma treedt terug

Drie jaar in functieADO Den Haag heeft technisch manager Jeffrey van As op non-actief gesteld. De 47-jarige voormalig verdediger was sinds januari 2017 de technisch beleidsbepaler van de club, maar lag de laatste weken flink onder vuur bij de achterban. Daarnaast is Kees Jansma teruggetreden als directieadviseur.

Van As kreeg vanmiddag te horen gekregen dat zijn contract als manager voetbalzaken bij ADO Den Haag niet wordt verlengd. Daarop is hij per direct vrijgesteld van werkzaamheden. Van As zal zodoende niet meer actief betrokken worden bij het technische beleid van de club, dat in de flamboyante Engelse coach Alan Pardew de opvolger voor Fons Groenendijk lijkt te hebben gevonden.

Volledig scherm © ANP Sport Algemeen directeur Mohammed Hamdi van ADO Den Haag geeft tekst en uitleg: ,,Met name door de gang van zaken in het huidige seizoen was er onvoldoende draagvlak bij de Raad van Commissarissen om het contract van Jeffrey te verlengen. Daarna is hij vrijgesteld van werkzaamheden, zodat hij de tijd krijgt om zich te oriënteren op de toekomst, maar wij ook verder kunnen kijken met betrekking tot het technische beleid voor de langere termijn.”

Van As zette de lijnen uit van het technische beleid dat ADO Den Haag de zevende en negende plek opleverde in de afgelopen twee seizoenen. Onlangs vertrok Fons Groenendijk, die samen met Van As aan de basis van deze prestaties stond, al vrijwillig bij de club.

Fans niet blij met Van As

Volledig scherm © ANP Sport De afgelopen weken waren in het stadion van ADO al spandoeken te zien met teksten als ‘Van As Out’. De aanhang houdt de voormalig verdediger verantwoordelijk voor de slechte prestaties van dit seizoen. ADO staat momenteel zeventiende in de eredivisie met dertien punten na zeventien wedstrijden. Alleen RKC heeft nog vijf punten minder, maar dit seizoen degraderen voor het eerst de onderste twee clubs rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie.

ADO moest afgelopen zomer nog zes ton moest bezuinigen op het spelersbudget. Belangrijke spelers als Abdelnasser El Khayati, Sheraldo Becker en Wilfried Kanon konden mede daardoor niet door spelers van gelijkwaardige kwaliteit vervangen worden.

Jansma mist juiste gevoel bij ADO

Eerder op de dag besloot Jansma om niet langer bij ADO actief te zijn als adviseur van de directie. ,,Ik ben afgelopen zomer uit liefde voor ADO Den Haag ingestapt als directieadviseur. Ik heb getracht om de club te voorzien van goede adviezen, maar het échte gevoel dat deze terug te zien zijn in het beleid ontbreekt,” licht Jansma toe. ,,Hoewel er sprake is van een verschil in inzicht en ik het erg jammer vind dat het zo gelopen is, zal ik altijd supporter blijven van deze mooie club.”

Hamdi over het vertrek van Jansma: ,,We betreuren de keuze van Kees om terug te treden als adviseur van de directie, maar respecteren zijn besluit. Hoewel ook het vertrek van Kees zeer vervelend is, nemen we afscheid met een handdruk en hebben we tegen Kees gezegd dat hij hier altijd welkom zal zijn.”