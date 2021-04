ADO spant kort geding aan tegen grootaandeelhouder United Vansen

Ten Hag voor clash met Roma: ‘Kansen benutten die we vorige week lieten liggen’

20:44 Ajax-trainer Erik Ten Hag heeft vertrouwen in een goede afloop van de return in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma. ,,Vorige week hebben we veel kansen laten liggen, die moeten we vanavond wel benutten”, aldus Ten Hag bij RTL7. Ajax verloor vorige week in Amsterdam met 2-1 van de Italianen.