ADO ontslaat Rankovic na zesde nederlaag in acht duels

Het rommelde de afgelopen week al nadrukkelijk rondom ADO Den Haag. De onvrede over de prestaties van de ploeg werden Aleksandar Rankovic aangerekend. De trainer, die als speler in de zes seizoenen dat hij voor de club speelde uitgroeide tot een publiekslieveling, stond intern bovendien te weinig open voor de adviezen en kritieken die hij vanuit het technische hart kreeg. Dat gegeven, gesteund doordat het veldspel van de ploeg weinig groei liet zien, heeft ervoor gezorgd dat de clubleiding geen perspectief meer zag in de samenwerking met Rankovic.



Een samenwerking waarin dus al snel barstjes ontstonden. Zo bleek de trainer, voor wie ADO pas zijn eerste klus als hoofdverantwoordelijke in het betaalde voetbal was, dus veel minder coöperatief dan ze bij de Haagse club hadden gehoopt. Dat uitte zich het meest nadrukkelijk toen Rankovic zo’n twee maanden geleden zelf uit het technische hart stapte. Op dat moment was de transferperiode nog in volle gang en de selectie van ADO nog niet compleet.

Verlanglijstje

Maar de Serviër had in dat technische hart het gevoel dat hij niet helemaal zijn eigen koers kon varen. Bovendien gaf hij na de uitwedstrijd tegen PSV aan dat hij vond dat hij te weinig spelers had gekregen van zijn persoonlijke verlanglijstje. Opmerkingen die bij de clubleiding in het verkeerde keelgat schoten, zeker gezien zijn voortijdige vertrek uit het technische hart.

Met die beslissing van Rankovic nam ook het contact met Martin Jol zienderogen af. Het hoofd van het technische hart, waarvan Rankovic bij zijn presentatie nog had gezegd dat hij hem graag als adviseur wilde gebruiken, had nauwelijks nog contact met de trainer. De Serviër wilde liever met zijn eigen visie ten onder gaan, dan zijn oren laten hangen naar de adviezen die hij kreeg.

Intussen boekte hij met zijn elftal maar weinig vooruitgang. In de uitwedstrijd tegen Feyenoord kwam ADO, na twee hele zwakke eerste duels, iets beter voor de dag. Een week later boekte het tegen VVV de enige overwinning onder Rankovic. Maar sindsdien ging het weer bergafwaarts. ADO pakte nog knap een punt tegen AZ en bekerde verder ten koste van Sparta, maar in beide wedstrijden was het duidelijk de onderliggende partij.

Tegen PSV was de Haagse ploeg opnieuw tandeloos. Hield het, met een 5-3-2-opstelling, de boel achterin nog een tijdje aardig dicht, maar had het in aanvallend opzicht niets te bieden. Het zorgde voor een gespannen situatie rondom zijn positie. Assistenten Michele Santoni en Rick Hoogendorp werden uit de technische staf gehaald, omdat het niet boterde tussen Rankovic en hen.

In de eerstvolgende wedstrijd, die van zaterdag tegen FC Twente, deed zich vervolgens een vergelijkbaar spelbeeld voor als in het uitduel met PSV. ADO was afwachtend, speelde zonder lef en had tot de 75ste minuut nog geen enkel aanspraak gemaakt op een doelpunt. Het was voor de clubleiding aanleiding om de knoop door te hakken en Rankovic te ontslaan.

