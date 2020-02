ADO onder Pardew: de minste doelpogingen en de meeste schoten tegen

Schiettent

Met vooral Engelse aanwinsten wilde Pardew zorgen voor meer defensieve zekerheid in Den Haag. Dat is nog niet bepaald gelukt, want sinds zijn komst krijgt geen ploeg zoveel schoten tegen als ADO, zo becijferde databureau Opta. Doelman Luuk Koopmans waant zich af en toe in een schiettent. PSV mikte zaterdag maar liefst 14 keer een bal tussen de palen. De laatste ploeg die dat ook zo vaak deed tegen ADO was PEC Zwolle op 12 mei 2013.

Aantal schoten tegen:

Duiventil

Bij ADO startten met Jordan Spence, Sam Stubbs, Mark Duffy en Omar Bogle, zaterdag tegen PSV vier Engelsen in de basis. Dat was nog nooit eerder vertoond in de eredivisie. Debutant Spence was al weer de 21ste speler waarop Pardew een beroep deed bij ADO. Tel je doelman Koopmans niet mee, dan heeft de Engelsman in zijn eerste 5 duels dus al twee complete teams laten opdraven.

ADO gebruikte dit seizoen in totaal al 34 spelers. Met afstand de meeste van iedereen. PEC Zwolle staat tweede op de lijst met 30 spelers.

Aantal gebruikte spelers:

Aanvallend onmachtig

Bij ADO is niemand zeker van zijn plaats. Ook Lex Immers niet. De clubicoon was tegen PSV voor het eerst sinds 17 januari 2016 invaller in een eredivisieduel (toen namens Feyenoord tegen PSV). Daartussen startte Immers 88 keer in de basis in een competitieduel.

Pardew wisselt vooral veelvuldig met zijn aanvallend ingesteld spelers. Veel effect heeft dat vooralsnog niet. Sterker nog, ADO is sinds de winterstop de minst gevaarlijk ploeg van de eredivisie. De Hagenaren deden slechts 36 keer een doelpoging en kwamen tot slechts 71 balcontacten in de vijandelijke zestien.

Aantal schoten op doel tegenstander:

Aantal balcontacten in de vijandelijke 16: