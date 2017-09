‘ADO heeft nog wat van me tegoed’

De gretigheid die Ricardo Kishna toonde toen hij eind vorige maand als huurling van Lazio Roma bij ADO werd gepresenteerd, heeft hij ondanks zijn zware kruisbandblessure nog steeds. De aanvaller kan niet wachten tot hij aan zijn revalidatie mag beginnen. ,,Het wordt pittig, maar ik kijk er heel erg naar uit'', zegt Kishna, die eind deze week nog geopereerd hoopt te worden in Pittsburgh. ,,Ik wil het graag snel achter de rug hebben, want dan kan ik verder.'' Kishna laat zich in de VS helpen door dokter Fu, die eerder Zlatan Ibrahimovic oplapte. Het snelle herstel van de Zweedse superster, die in Mino Raiola dezelfde zaakwaarnemer heeft, inspireert. ,,Ik wil binnen een half jaar weer op het veld staan. Bij Zlatan zou het negen tot twaalf maanden duren. Hij is nu vierenhalve maand onderweg en traint weer. Als hij het kan... Je moet ook een beetje geluk hebben, maar als ik honderd procent geef, moet het zeker kunnen. Ik benader het positief bij deze knieblessure, dat is de enige manier.''

Aan een tafeltje in het Cars Jeans Stadion, waar hij nog elke dag komt, zit geen gebroken man. Kishna wil ook niet klagen. Er zijn ergere dingen. Hij noemt het tragische lot van zijn ex-ploeggenoot Abdelhak Nouri en laat op zijn mobieltje het bericht zien van een onlangs op het veld overleden amateurvoetballer. ,,Hoe erg is dan een kruisbandblessure?''



Dat hij goed kan relativeren, komt o0k door zijn blessureverleden. Als Ajax-talent kon de Hagenaar 28 maanden niet spelen vanwege kraakbeenschade in zijn rechterknie. ,,Toen zat ik kapot. Kwam ik thuis en ging ik meteen naar mijn kamer, wilde met niemand praten. Ik zat toen drie weken in een rolstoel, voor een knul van 15 heel zwaar. Veel zwaarder dan nu. Ook omdat ze niet wisten hoe groot de kans was dat ik terugkwam. Gelukkig was er een behandeling waardoor de knie voor 98 procent is hersteld.''



Dan is het vooruitzicht nu minder somber. ,,Dit is een relatief simpele kruisbandblessure. Als het goed is kom je terug. Ik wil de mensen hier laten zien dat ik het kan. Aan het einde van het seizoen sta ik hier weer.''