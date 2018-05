ADO en Heerenveen pakken laatste play-offtickets, PEC grijpt overal naast

Jahan­bakhsh overtui­gend topscorer van eredivisie na hattrick tegen PEC Zwolle

17:35 Alireza Jahanbakhsh is de topscorer van de Eredivisie geworden in het seizoen 2017/2018. De 24-jarige rechtsbuiten uit Iran was dit seizoen goed voor 21 doelpunten in 33 wedstrijden. In de seizoensafsluiter tegen PEC Zwolle (6-0 winst) maakte Jahanbakhsh nog drie treffers.