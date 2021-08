ADO en FC Emmen in de stress

ADO Den Haag

,,Vorig jaar waren we twee keer dichtbij een overwinning op FC Emmen”, mijmert trainer Ruud Brood. In Emmen werd het 1-1, in een duel dat ondanks de afwezigheid van supporters even werd gestaakt vanwege de overlast van het vuurwerk dat door fans werd afgestoken. In Den Haag eindigde de toenmalige degradatiekraker doelpuntloos. De schijnwerpers stonden er toentertijd vol op. Het is nu volledig anders.