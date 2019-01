ADO Den Haag wil over anderhalf jaar af van kunstgras

NAC heeft weer de beschik­king over Pal­mer-Brown

17:32 Vanwege privéaangelegenheden had hij toestemming om het trainingskamp in het Spaanse Atamaría aan zich voorbij te laten gaan. Maandag stond Erik Palmer-Brown gewoon weer op het veld in Zundert. De verdediger heeft zich in aanloop naar de derby met Willem II bij zijn teamgenoten gevoegd.