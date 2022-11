ADO Den Haag verliest weer en blijft zeventiende, maar Dirk Kuyt blijft strijdbaar: ‘Ik ben geen opgever’

Met videoDirk Kuyt is vanavond opnieuw onderuit gegaan met ADO Den Haag. Zijn team verloor door een goal van Nick Venema in de 96ste minuut met 2-3 van VVV-Venlo. ADO blijft door de zevende nederlaag dit seizoen zeer teleurstellend zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie. Van opgeven wil Kuyt echter niets weten.

Via basisdebutant Silvinho Esajas werd het na vijf minuten al 1-0, maar dankzij goals van Rick Ketting (‘45) en Tristan Dekker (‘66) kwam VVV-Venlo vervolgens op een 1-2 voorsprong. Xander Severina, de linksbenige rechtsbuiten van ADO die opnieuw een goede wedstrijd speelde, maakte een kwartier voor tijd de 2-2 namens ADO. In de 96ste minuut ging het toch nog helemaal mis voor ADO, toen VVV via spits Nick Venema nog de 2-3 maakte en zo de drie punten pakte.

ADO blijft door de pijnlijke nederlaag zeer teleurstellend zeventiende, nadat de club vorig seizoen nog bijna naar de eredivisie promoveerde. In de finale van de play-offs tegen Excelsior ging het echter op bizarre wijze mis en wonnen de Rotterdammers uiteindelijk na strafschoppen. ADO verloor dit seizoen onder Kuyt al zeven van de veertien competitieduels. Na de 1-2 van VVV-Venlo waren er al flink wat witte zakdoekjes voor Kuyt te zien en na de late 2-3 werd de sfeer er uiteraard niet beter op in het Bingoal Stadion in Den Haag. Vorige week verloor ADO al met 2-1 bij Helmond Sport, waarna Kuyt niet in de kleedkamer kwam en zijn spelers afgelopen week extra hard liet trainen.

‘Ik ben geen opgever’

Kuyt toonde zich na de pijnlijke nederlaag tegen VVV opnieuw strijdbaar. ,,De stand op de ranglijst liegt niet, maar wij zijn veel te goed voor deze zeventiende plek. Er is nog heel veel voor deze groep om voor te spelen. Morgen zullen we de koppen weer bij elkaar moeten steken en weer verder moeten gaan. Dat is een proces, waar je uit moet zien te komen", zei hij bij ESPN. ,,Ik ben geen opgever. Zolang de jongens en de club willen dat ik ervoor ga, ga ik gas geven. Als dat geloof er niet meer is dan houdt het op, maar dat is het leven en dat is voetbal.”

ADO speelt voor het WK van start gaat nog uit bij Telstar (volgende week vrijdag) en thuis tegen Roda JC (woensdag 16 november). Vervolgens komt de club op 11 december (Almere City, uit) en 16 december (TOP Oss, thuis) ook nog in actie dit kalenderjaar.

Volledig scherm Thomas Verheydt, de spits en aanvoerder van ADO Den Haag. © Pro Shots / Toon Dompeling

Ruben van Bommel (18) schittert voor MVV

MVV Maastricht blijft uitstekend presteren in de Keuken Kampioen Divisie. Het jonge team van trainer Maurice Verberne won in De Geusselt in Maastricht met 4-0 van Helmond Sport. Ruben van Bommel, de 18-jarige zoon van Mark, was de grote uitblinker. Het was niet genoeg om de koppositie over te nemen, want koploper Heracles won door een late goal met 1-2 bij Willem II.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Met een doelpunt en assist in de eerste helft was Van Bommel belangrijk vanaf de linkerflank, een rol die hij voor de tweede week op rij vanaf de aftrap mocht invullen. Vorige week won MVV al knap met 0-1 bij PEC Zwolle en in een volgepakt stadion liet MVV ook voor eigen publiek weer uitstekend voetbal zien. Van Bommel opende halverwege de eerste helft de score en in de 37ste minuut gaf hij na een mooie dribbel over de linkerflank de assist bij de 2-0 van Nicky Souren.



Via een ongelukkige eigen goal van Helmond Sport-middenvelder Håkon Holmefjord Lorentzen werd het zes minuten na rust ook nog 3-0, waardoor MVV de tweede helft vol vertrouwen kon uitspelen. In de 85ste minuut werd het zelfs nog 4-0. Opnieuw was het een eigen goal, nu een knullige van Helmond Sport-captain Robin van der Meer.

Ruben van Bommel (18) staat na twaalf wedstrijden dit seizoen al op drie goals en twee assists. Zijn twee jaar oudere broer Thomas, die iets controlerender speelt en vanavond op de bank bleef, speelde al 41 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin scoorde hij één keer. Beide talenten van MVV zijn ook kleinzoons van Bert van Marwijk, de schoonvader van Mark van Bommel.

Volledig scherm Ruben van Bommel, de 18-jarige zoon van Mark, was in de eerste helft goed voor een goal en assist voor MVV. © Pro Shots / George Deswijzen

Thomas Bruns houdt Heracles aan kop

Heracles Almelo won met 1-2 bij Willem II en blijft dus koploper. Jizz Hornkamp, die afgelopen maandag al na een halfuur werd gewisseld door zijn trainer Kevin Hofland, stond vanavond weer in de basis en maakte kort na rust de 1-0. In een sfeervol Koning Willem II Stadion kon de ploeg van Hofland niet de drie punten pakken, want in de 62ste minuut maakte Lucas Schoofs de gelijkmaker namens Heracles. Daar leek het bij te blijven in Tilburg, maar Thomas Bruns maakte in de 90ste minuut de winnende 1-2 voor de Heraclieden.

Nummer drie PEC Zwolle, dat twee punten minder heeft dan Heracles, herpakte zich goed van de thuisnederlaag tegen MVV van vorige week. Het team van trainer Dick Schreuder won met 0-5 bij TOP Oss.

FC Den Bosch won met 2-1 van De Graafschap, dat dankzij een bijzondere goal van Alexander Büttner nog wel op voorsprong kwam. Spektakel was er ook aan de Krommedijk, waar Jong Ajax met 3-4 won van FC Dordrecht. NAC en Telstar kwamen in het Rat Verlegh Stadion in Breda uit op een 1-1 gelijkspel. Maandagavond zijn de laatste drie duels in speelronde 14 van de Keuken Kampioen Divisie.

