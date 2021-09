ADO Den Haag verliest beroepszaak tegen aftrek van zes punten

Feyenoord-legioen rekent ook tegen Slavia op Guus Til: ‘Hij is opwindende eenvoud’

30 september Slavia Praag is in eigen land 54 wedstrijden ongeslagen en klopte in de Conference League ook Union Berlin al. De diepgang van Guus Til zou de sleutel kunnen zijn om de Tsjechische reeks te doorbreken.