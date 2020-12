ADO Den Haag op jacht naar zege in degradatiekraker tegen hekkensluiter Emmen

Nog meer zorgen voor AZ: Martins Indi voorlopig uit de roulatie met jukbeen­bles­su­re

11 december AZ zit al in de hoek waar de klappen vallen en nu is het ook Bruno Martins Indi voor lange tijd kwijt. De ervaren verdediger moest zich met een hoofdblessure laten vervangen in het duel tegen Rijeka donderdagavond. Hij blijkt een jukbeenblessure te hebben na onderzoek in een Kroatisch ziekenhuis. ,,We zijn Bruno voorlopig wel kwijt”, zei de nieuwe trainer Pascal Jansen vandaag tijdens het persmoment.