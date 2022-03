ADO Den Haag in doelpuntenfestijn tegen Jong Ajax ten onder

Oude bekende Przemyslaw Tyton (35) moet defensieve zorgen Ajax alvast verlichten

Ajax heeft in voormalig PSV-doelman Przemyslaw Tyton (35) een tijdelijke back-up gevonden voor André Onana, die na zijn rentree in twee wedstrijden evenveel goals slikte als Remko Pasveer in twintig duels. Problemen in de defensie liggen daar (ook) aan ten grondslag.

18:38