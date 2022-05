ADO Den Haag diep door het stof: ‘Het is te gênant voor woorden’

Het ging zondagavond helemaal mis aan het einde van de bizarre finale van de nacompetitie tussen ADO en Excelsior. De Haagse club gaf in de slotfase een 3-0 voorsprong uit handen op het moment dat honderden supporters al aan de rand van het veld stonden om het promotiefeestje te vieren. De dreiging van de fans kon in eerste instantie nog redelijk worden beteugeld. Iedereen zat weer op de tribune toen de verlenging begon. Maar nadat Jamal Amofa de beslissende strafschop miste en ADO Den Haag van Excelsior verloor, bestormde een gedeelte van het publiek het veld.

Hooligans renden naar het vak met Excelsior-supporters en gooiden vuurwerk en andere voorwerpen naar de Rotterdamse aanhang. ,,De club wordt (wederom) zwaar in diskrediet gebracht door een grote groep raddraaiers, die zich niet kunnen gedragen”, schrijft ADO in het statement. ,,Supporters bestormden het veld en gooiden, tot het moment dat de ME ingreep, vuurwerk en andere voorwerpen richting het uitvak. Daarna ging het ook buiten het stadion volledig mis. Op verschillende plekken rondom het stadion zochten relschoppers de confrontatie met de ME.”