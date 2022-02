Adidas staat achter het vertrek van Marc Overmars: ‘Wij ondersteunen genomen maatregelen volledig’

Andere hoofdsponsor Ziggo liet maandag weten in zijn maag te zitten met de kwestie en de ontwikkelingen bij Ajax nauwgezet te volgen. Ziggo zei toen nog niet te kunnen vooruitlopen op de sponsoring. Sinds 2015 is Ziggo een van de hoofdsponsors van de voetbalclub. Adidas sponsort Ajax sinds 2000.



ABN AMRO, een van de hoofdsponsors van het vrouwenelftal van Ajax, zegt ook geschrokken te zijn van het vertrek van de directeur voetbalzaken en zich als sponsor van de Ajax-vrouwen ,,dan ook heel erg betrokken” te voelen bij het onderwerp. De bank zegt ,,op korte termijn diepergaand” met de club in gesprek te gaan over het grensoverschrijdende gedrag binnen de club. ,,Het is nu van het grootste belang dat Ajax stevig in de eigen organisatie gaat kijken en op korte termijn de stappen gaat zetten die nodig zijn om tot een veilige werkomgeving te komen”, aldus een woordvoerder van de bank.



Flitsbezorger Flink, een van de partners van de club, laat weten de ontwikkelingen in de gaten te houden. Op dit moment wil het bedrijf geen mededingen doen over de sponsoring.