Adam Maher verruilt FC Utrecht voor Saoedi-Arabië

Jordan Teze: ‘Louis van Gaal was hard, maar dat is uiteinde­lijk wel beter’

Net voor de zomerstop debuteerde hij in Oranje. Bondscoach Louis van Gaal spaarde Jordan Teze (22) niet toen hij zei: ‘Deze jongen kan veel beter, maar er zit stress op. Het Oranjeshirt wéégt’. Wat neemt de PSV’er mee van die woorden in de voorbereiding op een nieuw seizoen, met in november het WK?

8 juli