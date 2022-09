AD Voetbalpodcast | ‘Het maakt bij Ajax niet veel uit wie waar speelt’

PSV en Feyenoord komen in actie in de Europa League. AZ in de Conference League. Voor Feyenoord een mooi moment om zicht Europees te meten. ‘Volgens Arne Slot was de Conference League poule van vorig jaar ook een Europea League-poule. Midtjylland en Sturm Graz zijn geen slechte tegenstanders. Maar misschien is het duel met Lazio vergelijkbaar met Atlético Madrid vorig jaar. In de voorbereiding won Feyenoord van de Spanjaarden en toen viel het ook in elkaar. Dat was een kantelpunt voor de spelers. Lazio kan ook een kantelpunt zijn voor Feyenoord.’