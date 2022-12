AD Voetbalpodcast Eindejaarsspecial | 'Feyenoord is de ploeg van 2022'

KNVB wil verder praten met FIFA over OneLove: ‘Er zijn reparatie­werk­zaam­he­den nodig’

De KNVB wil met de FIFA verder in gesprek over de zogenoemde OneLove-campagne op het WK in Qatar. Dat liet voorzitter Just Spee op de bondsvergadering van de voetbalbond weten. ,,Tegen voorzitter Gianni Infantino heb ik gezegd dat er na het toernooi wel reparatiewerkzaamheden moeten plaatsvinden als het gaat om onze onderlinge verstandhouding”, zei Spee, die werd herkozen als bondsvoorzitter.

21 december