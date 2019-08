Achter de schermen bij de VAR: de goal van Tadic

Met nog een kwartier op de klok ontving Donny van de Beek de bal van Daley Blind. De middenvelder draaide open, dribbelde en zag teamgenoot Tadic vrijstaan. Met een simpele voetbeweging bracht hij de bal bij de Servische aanvaller, die de bal aannam en deze nog een keer raakte alvorens hij verwoestend uithaalde in de korte bovenhoek.



Vitesse-doelman Remko Pasveer was kansloos op de knal van Tadic. Maar de VAR greep in, omdat deze leek te zien dat de Ajax-aanvaller buitenspel stond. Na kort overleg, dat door FOX is gepubliceerd, werd het doelpunt alsnog goedgekeurd, want de aanvoerder stond op één lijn met de laatste verdediger van Vitesse.



Zo ontsnapte Ajax aan een nederlaag, maar kon puntverlies niet worden voorkomen. Het bleef 2-2.