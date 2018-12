Acht miljoen Mexicanen zagen PSV-Excelsior live

In totaal keken miljoenen mensen naar de live-wedstrijd. Naar schatting waren het er 8 miljoen, onder meer via tv-zender ESPN.



Ze zagen hoe de basisploeg van PSV met Érick Gutiérrez en Hirving Lozano twee Mexicanen bevatte. Lozano speelde geen geweldige wedstrijd en had ogenschijnlijk last van een schouder. Mede daardoor werd hij gewisseld, al oogde hij af en toe ook solistisch. Voor Gutiérrez was het zijn eerste basisplek in de eredivisie en hij drukte meteen zijn stempel op het spel van PSV.