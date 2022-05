Accountant weigert handtekening onder jaarrekening Vitesse-Rus Oyf: ‘Club blijft buiten schot’

Accountantskantoor BDO weigert een handtekening te zetten onder de jaarrekening van de Nederlandse firma van Vitesse-eigenaar Valeri Oyf. Het betreft het brievenbusbedrijf Performance Management Holding van de Rus in Oosterbeek. De accountant wil overtredingen op de internationale sancties tegen Russen uitsluiten.

Vitesse wordt door de kwestie (vooralsnog) niet geraakt. De Arnhemse betaaldvoetbalorganisatie (bvo) heeft zelf een positief eigen vermogen van 14,8 miljoen euro. In de bvo zit ook de proflicentie opgesloten.

Lees ook Definitief: Danilho Doekhi tekent voor vier jaar bij Union Berlin

Performance Management Holding zit buiten de club. Er staat een schuld van 155 miljoen euro in de boeken. Dat is het bedrag dat de Russen sinds 2010 in de eredivisionist hebben gestopt.

Reactie Vitesse

,,Het klopt dat de handtekening van de accountant nog onder de jaarrekening van de holding boven de club, Performance Management Holding, ontbreekt”, verklaart een woordvoerder van Vitesse. ,,Maar het klopt niet dat er gevaren dreigen omtrent de licentie van Vitesse. Of dat er boetes dreigen of andere sancties. Dat heeft de KNVB ook nog eens aan ons bevestigd.”

Vitesse is sinds 2010 in Russische handen. Oyf voert vanaf 2018 de regie. Hij nam de club over van de Moskoviet Alexander Tsjigirinski.

Volledig scherm Valeri Oyf © ANP / Maurice van Steen

In maart zette de Rus, geboren in Odessa in Oekraïne, de eredivisionist te koop. Oyf staat niet op de sanctielijsten, die honderden invloedrijke Russen omvat. Maar hij behoort wel tot de ‘inner circle’ van Roman Abramovitsj, de eigenaar van Chelsea die weer gelieerd is aan het regime van de Russische president Vladimir Poetin. Abramovitsj heeft de club uit Londen te koop gezet.

Tel Aviv

Oyf woont in het buitenland. Hij heeft huizen in Nice en op Jersey, een van de Kanaaleilanden. Hij zou nu frequent verblijven in de Israëlische kustplaats Tel Aviv.

,,De controle van de jaarcijfers van Vitesse over het seizoen 2020/2021 heeft al plaatsgevonden”, reageert de zegsman van de Arnhemse club. ,,Daarbij zijn er geen afwijkende zaken geconstateerd.”