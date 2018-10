Abels (Jong PSV) sloopt monitor FOX Sports-commentator met harde kopbal

De Ligt: Mooie uitdaging om tegen Lukaku te spelen

22:45 Op België-spits Romelu Lukaku staat geen maat meer de laatste jaren. 28 keer scoorde de aanvaller in zijn laatste 26 interlands, en op zijn 25ste was Lukaku al topscorer aller tijden van de Rode Duivels. Afgelopen weekend scoorde de spits nog twee keer tegen Zwitserland in de Nations League (2-1).