Abdellaoui overleefde moordaanslag: ‘Dacht dat het gebeurd was met me’

Door Mikos Gouka



Alsof hij het over een klappertjespistool heeft.



Yassine Abdellaoui (44) heeft zijn avocado op toast in Le Pain Quotidien even opzijgeschoven en zegt ‘pang’. Hij herhaalt het woord, meerdere keren. Een kogelregen uitbeeldend. ‘Pang, pang, pang, pang, pang’. Het moet de schoten uitbeelden die op woensdagavond 6 februari in Amsterdam IJburg om half 12 ’s avonds op hem af zijn gevuurd. Een moordaanslag op de voormalige voetballer van Willem II, NAC, Rayo Vallecano, NEC en De Graafschap, op een regenachtige winteravond in een vinex-wijk aan de rand van Amsterdam.