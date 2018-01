Aanwinst Klich maakt mogelijk tegen Feyenoord al debuut voor Utrecht

Feyenoord sluit ‘miljoenendeal’ in China voor opzet Feyenoord Viva Football Academy

9:45 Mark Koevermans, commercieel directeur bij Feyenoord, heeft vanochtend in China namens de Rotterdammers een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het bedrijf Viva China. In de Chinese hoofdstad Beijing is de vijfjarige overeenkomst voor Feyenoord het startsein voor het opzetten van een ‘Feyenoord Viva Football Academy’. Dat zal in meerdere grote steden in het Aziatische land gaan gebeuren.