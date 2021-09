Aanwezigheid Louis van Gaal smaakt naar meer in Velsen-Zuid: ‘Als Dick Advocaat écht gestopt is, begint hij bij Telstar’

Door Dennis van Bergen



Hoe is het met het gemoed van Pieter de Waard?



,,Niet best, kan ik je verzekeren. Normaal kun je me voorafgaand aan een wedstrijd van Telstar al opvegen. Maar nu, met het vooruitzicht van Louis op de Telstar-bank, is de spanning helemaal niet te harden. Al kan dit ook niet helemaal los worden gezien van de vergadering die we gisteravond hebben gehad, zoals altijd voorafgaand aan een wedstrijd. Die pilzen we traditioneel gezellig af. En doorgaans niet met één biertje. Need I say more?”