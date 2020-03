Aanvoerder RKC: ‘Als de KNVB ons nog laat voetballen, is dat een heel fout signaal’

VideoAls het aan RKC Waalwijk-aanvaller Mario Bilate ligt, maakt de KNVB per direct een einde aan het voetbalseizoen. ,,Voor elk scenario is wat te zeggen, maar ook elk scenario valt min of meer tegen te spreken.”

Voor RKC zijn het spannende tijden. De hekkensluiter staat elf punten achter op nummer vijftien PEC Zwolle (rechtstreekse handhaving) en nummer zestien Fortuna Sittard (play-offs om promotie/degradatie). Als het seizoen onmiddellijk wordt beëindigd, zou het desondanks zomaar kunnen zijn dat de ploeg van Fred Grim ook volgend jaar in de eredivisie uitkomt. Het is één van de scenario’s die in Zeist op de plank van de KNVB ligt.

Volledig scherm Mario Bilate. © BSR Agency

,,Ervan uitgaande dat we in ieder geval niet meer mogen samenkomen tot 1 juni, lijkt het mij het beste dat het gewoon klaar is dit seizoen”, is Bilate duidelijk. ,,Hoe ze dat willen regelen... Daar heb ik een aantal scenario’s van langs zien komen. Het is een beetje lastig. Op papier kun je je nog steeds handhaven. Het afgelopen jaar zijn er wel gekkere dingen gebeurd (knotsgekke finalewedstrijd RKC om promotie, red.), waarin het voor ons uiteindelijk een droomscenario werd. Zo onwaarschijnlijk vind ik niets meer in de voetballerij.”

‘Zou heel fout signaal zijn’

Handhaving of degradatie: de gezondheid staat in deze sobere tijden voorop voor Bilate. ,,Ik denk dat als de KNVB ons wel laat voetballen, dat ze dan een heel fout signaal afgeven. Ik denk dat het dan meer een geldkwestie is, dan een persoonlijke kwestie. Als de KNVB dat echt doet, is het moeilijk om ze nog serieus te nemen. Dan weet je denk ik wel een beetje waar het over gaat.”