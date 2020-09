Aanvoerder Koopmeiners over rode kaart Stengs: ‘Je verwacht het niet bij Calvin’

,,Het is doodzonde dat we meteen zo’n rode kaart krijgen”, doelde hij voor de camera van FOX Sports op de uitsluiting van Calvin Stengs na ruim een kwartier wegens een sliding met gestrekt been op Kenneth Paal. ,,Daardoor hadden we het in de eerste helft heel lastig. Je verwacht het niet bij Calvin. Ik denk dat het heel ongelukkig voor hem uitpakte. Hij deed er alles aan om die bal te verdedigen. Hij is strontziek dat hij daar een rode kaart voor kreeg. Het was een mooi voorbeeld van de manier waarop onze aanvallers keihard mee terugverdedigen. Dat karakteriseert ons als team.”



Bekijk hier de samenvatting van AZ - PEC Zwolle. (Premium)