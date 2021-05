Aanvoerder Janssen na bereiken finale play-offs: ‘Heerlijk, je doet het voor die fans’

Robben kan FC Groningen niet aan finale play-offs helpen na wereldgoal Gustafson

21:34 Na de uitschakeling van FC Groningen in de halve finale van de play-offs bij FC Utrecht (1-0) doemt de vraag op of dat eveneens einde carrière van Arjen Robben is. De 37-jarige superster kon geen stempel drukken in zijn eerste negentig minuten in het shirt van FC Groningen sinds zijn rentree.