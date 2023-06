Aanklager wil Ajax-aanvaller Steven Berghuis twee duels schorsen voor slaan FC Twente-fan

LIVE Europese play-offs | Sparta tegen FC Twente in strijd om ticket voorronde Conference League

Sparta en FC Twente zijn de laatste twee clubs uit de eredivisie die kans maken op deelname aan Europees voetbal volgend seizoen. Zij strijden tegen elkaar in de finale van de Europese play-offs. Wie pakt het ticket voor de voorronde van de Conference League? Vanavond (aftrap 20.00 uur) is de heenwedstrijd op Het Kasteel in Rotterdam, volg de ontwikkelingen in ons liveblog. De return is zondag.