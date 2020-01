Aanklager: FC Den Bosch na racisme twee duels zonder deel van publiek

NAC weken zonder Ivan Ilic en Boussaid

19:20 Thom Haye is speelgerechtigd, naar eigen zeggen wedstrijdfit en klaar om vrijdag (20.00 uur) NAC van dienst te zijn tegen Excelsior. Een welkome aanvulling, omdat interim-trainer Willem Weijs in Rotterdam het opnieuw moet doen zonder Ivan Ilic en Othmane Boussaid, de doelpuntenmakers in de 2-0-bekerzege op PSV.