Aangevallen Sevilla-doelman krijgt bloemen en excuses van PSV-supporters

Een veldbestormer sloeg hem voor de ogen van 35.000 toeschouwers, maar Dmitrovic had de situatie al snel onder controle en nam de inmiddels verdachte toeschouwer stevig in de houdgreep.

Supportersvereniging PSV schaamt zich net als de leiding van PSV voor het gebeuren en heeft daarom besloten om de Sevilla-doelman een hart onder de riem te steken. Hij maakte zijn situatie op het veld niet groter dan deze was en besloot om gewoon door te spelen, iets wat in PSV-kringen zeer gewaardeerd is.