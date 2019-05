Aandeelhoudersvergadering Roda JC met een week uitgesteld

Roda JC heeft een flink begrotingstekort en Schrouff wil niet langer geld steken in de club. Supporters en sponsors zijn druk bezig om geld binnen te halen via onder meer crowdfunding en van de diverse loyaliteitsacties is Schrouff onder de indruk. ''Ondanks de moeilijke financiële situatie van Roda JC sterkt hem dat in zijn overtuiging alles op alles te zetten om het voortbestaan van de club te redden'', aldus de club.



Schrouff bestudeert momenteel de bij hem ingediende toekomstplannen, waarbij met name de financiële zekerheid het belangrijkste criterium is. ''Het slagen van deze plannen is afhankelijk van de bijdrage van andere grote partijen die bij Roda JC zijn betrokken. Over deze bijdragen bestaat op dit moment nog geen zekerheid.''