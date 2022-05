Aan de polonaise bij Feyenoord komt dit seizoen maar geen einde

Door Mikos Gouka



Er was iets meer dan een halfuur gespeeld in de Kuip en duizenden handen gingen de lucht in richting het luidruchtige uitvak van PSV. ‘Finale, finale, finale’, liet het Legioen fijntjes door het stadion galmen. Het was in een fase van de wedstrijd waarin Feyenoord eigenlijk alleen maar achter de bal aan had gerend en een gretig PSV de lakens uitdeelde. Bovendien was er een eclatante 0-2 te zien op het scorebord, in die periode nog een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen op het veld.