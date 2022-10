Aad de Mos op Super Sunday over het cadeautje voor AZ, de 'blessure' van Messi en casinowisselen

ProgrammaHet is zondag Super Sunday in heel Europa en Aad de Mos is van plan om alles te kijken. Ook al staat hij dan op een beurs en is hij ’s avonds live bij Paris Saint-Germain-Olympique Marseille. ,,Laptoppie, telefoontje, schermpjes. Alles op het gemakkie. Ik ga niks missen hoor.”

De oud-trainer van onder meer Ajax en PSV staat komende zondag op een beurs met zijn schoonzoon en zegde daar zelfs zijn voormalige Braziliaanse pupil Ronaldo voor af. ,,Die heeft een première voor die docu van hem, maar ik heb mijn schoonzoon al toegezegd dus dat gaat voor”.

Maar die beurs is in Frankrijk waardoor De Mos dan wel weer gemakshalve Paris Saint-Germain-Olympique Marseille kan bezoeken in het Parc des Princes. ,,En dan overdag op die beurs laptoppie, telefoontje, schermpjes, alles. Ik ga niks missen hoor. Er komen bezoekers van over de hele wereld, die willen ook alles zien.”

De Mos weet: ,,Om kwart over vier begint Real-Barça. Dat is dan op een groot scherm. Die wil iedereen zien natuurlijk. Clásico, altijd goed.”

Programma Super Sunday

14.30 uur: PSV - FC Utrecht (ESPN 3)

15.00 uur: Manchester United - Newcastle United (Viaplay)

16.15 uur: Real Madrid - FC Barcelona (Ziggo Sport Select)

16.45 uur: AZ - Feyenoord (ESPN 2)

17.30 uur: Liverpool - Manchester City (Viaplay)

18.30 uur: Anderlecht - Club Brugge (Ziggo Sport Voetbal)

19.30 uur: Bayern München - SC Freiburg (Viaplay)

20.00 uur: Ajax - Excelsior (ESPN)

20.45 uur: Paris Saint-Germain - Olympique Marseille (Ziggo Sport Select)

Maar net zo goed schakelt De Mos een halfuurtje later ergens in voor AZ - Feyenoord. ,,Jaaaaaa, dat wordt er één hoor. Kijk ik op m’n gemakkie. Op die beurs zijn veel Noord-Hollanders uit AZ-gebied. Uit de Beemster. Die Pascal Jansen heeft donderdagavond een cadeautje gekregen hè? Verliezen op Cyprus van Apollon. Terwijl ze net van die verhalen hadden over mentaliteit en alles. Jammer voor Feyenoord, maar zondag staat AZ er weer. Als een mesje zo scherp. Die Maxim Dekker achterin bij AZ... Wordt er één hoor. Echt een natuurlijke verdediger.”

De Mos denkt dat de wedstrijd van groot belang is voor de rest van het seizoen. ,,Slot zal ook wat moeten laten zien hè. Hij heeft er een stuk of tien nieuwe spelers bij, maar dat kan hij heel goed uitleggen in de media. Alfred Schreuder is daar minder goed in bij Ajax en is direct de Kop van Jut. Niet terecht, vind ik. Zowel AZ als Feyenoord heeft een overwinning nodig, want ze willen allebei in die topdrie eindigen.”

Volledig scherm Arne Slot na het duel met FC Midtjylland. © Pim Ras Fotografie

Het meest verheugt De Mos zich zondag op Liverpool - Manchester City. ,,City speelt samen met Napoli (dat trouwens om 18.00 uur begint aan de thuiswedstrijd tegen Bologna, red.) het mooiste voetbal van Europa. Dat is echt het allerhoogste segment van het voetbal. Volledige pressing en tot in de laatste fase geraffineerd. Alles is top. En niet te veel wisselen hè. Dat wisselt maar door tegenwoordig. Pep Guardiola niet hoor. Die heeft altijd gezegd dat ‘ie maar zestien goede spelers wil hebben. En niet meer. Anders gaan die trainers aan casinowisselen doen. Die zeggen dan dat ze zo’n grote selectie willen om elf tegen elf op de training te doen. Dan haal je er toch wat jeugdspelers bij?”

De Mos kan de traditionele topwedstrijd uit zijn tweede vaderland België (Anderlecht - Club Brugge, 18.30 uur) niet onbesproken laten. ,,Anderlecht zit in een dip en heeft donderdag tegen West Ham United weer een tikkie gehad. Maar Club Brugge heeft de hele week schouderklopjes gekregen voor de plaatsing voor de knock-outfase in de Champions League. Alleen vorige week verloren ze van Westerlo en dat is bepaald geen hoogvlieger. Ik gok op een wederopstanding van Anderlecht.”

Quote Jammer dat Lionel Messi er niet bij is, maar er blijft genoeg te zien. Even kijken hoe Neymar en Kylian Mbappé samenspe­len Aad de Mos

En als de beurs zondag een beetje op zijn einde loopt, gaat De Mos dus richting Parc des Princes om de sterren van Paris Saint-Germain live in actie te zien. ,,Maar we hebben pech, want die kleine is geblesseerd.”

Lionel Messi miste de afgelopen wedstrijden van de Franse koploper vanwege een kuitblessure. ,,Hij wil zich sparen voor dat WK. Die gaat het nu rustig aan doen. Ik zag hem op Ibiza met de hele ploeg van Argentinië. Die kwamen allemaal naar hem toe op zijn kosten. In ruil daarvoor moeten ze hem wereldkampioen maken in Qatar.”

Maar de klassieke Franse titanenstrijd in Parijs laat Messi dus schieten, terwijl Sergio Ramos geschorst is. ,,Die zag ik alweer ergens anders opduiken laatst. Jammer dat hij er niet bij is, maar er blijft daar genoeg te zien. Even kijken hoe Neymar en Kylian Mbappé samenspelen.”