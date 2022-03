Aad de Mos: ‘Ik zou futloos worden als niemand meer iets van me wil horen’

Door Rik Elfrink



,,En Aad, wie wordt straks de nieuwe trainer van en PSV? En van Ajax?” Terwijl het voetbalorakel zijn antwoord geeft, schenkt de bediende in het Eindhovense Coffelab met zorg een kop capuccino in voor zijn bekende gast, die duidelijk blij is met de vraag. Waar en met wie hij ook is: De Mos vindt het na zijn trainerspensioen heerlijk om ieder etmaal de dagkoersen in het topvoetbal te evalueren. Lekker meedeinen op de golven van euforie en teleurstellingen, dat is waar hij telkens een portie verse energie van krijgt.