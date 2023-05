26 AZ-fans melden zich bij politie na rellen tegen West Ham; 10 die nog gezocht worden vanavond op tv

De politie had aanvankelijk 24 mensen op het oog als verdachten van de bizarre rellen na de wedstrijd in de halve finale van de Conference League, waar AZ werd uitgeschakeld. Inmiddels hebben zich meer mensen gemeld dan 24. Toch worden nog steeds tien mensen van die lijst van 24 gezocht.

,,Er melden zich ook mensen die we in eerste instantie niet zochten, maar die toch bang zijn dat ze op een van de foto's staan,” aldus een woordvoerder van de politie. ,,Het is dus niet zo dat ze automatisch allemaal verdacht worden van openlijke geweldpleging.’’

Vanwege de ernst van de rellen dreigde de politie maandagmorgen om verdachten dinsdagavond meteen herkenbaar in beeld te brengen bij Opsporing verzocht als ze zich niet zouden melden. Relschoppers die denken dat ze in beeld kunnen komen en dat wilden voorkomen, konden zich tot dinsdagmiddag nog melden.

Tekst gaat verder onder de video

De wedstrijd van vorige week eindigde in een 0-1 nederlaag voor AZ. Daarmee sneuvelden de Alkmaarders in de halve finale van de Conference League. Meteen na de wedstrijd stormden tientallen, in hoody’s verborgen zogenaamde AZ-fans de tribune op waar sponsors, familieleden van spelers en ook fans van beide clubs door elkaar heen zaten. Waarschijnlijk wilden de AZ-hooligans de West Ham-aanhang daar te lijf gaan, als een soort ‘wraak’ vanwege ongeregeldheden in Londen tijdens de eerste ontmoeting tussen beide clubs. Toen moest de AZ-aanhang het ontgelden.

Schilderij en speelgoedpop van Knollsy

Enkele Engelse supporters wisten donderdag met rake klappen de horde AZ-hooligans tegen te houden totdat de ME minuten later ingreep. Hoewel meerdere West Ham-fans zich in de ‘vuurlinie’ wierpen, is met name één fan inmiddels beroemd in Engeland: de 58-jarige Chris Knoll, bijgenaamd Knollsy.



De hype rond de Brit neemt ondertussen grootse vormen aan. Afgelopen weekend werd hij - met nog steeds een blauw oog - gehuldigd en toegejuicht door andere West Ham-fans, ex-spelers noemen hem een ‘Legend’, er is een schilderij gemaakt van een foto van sportfotograaf Pim Ras en inmiddels lijkt er zelfs een speelgoedpop voor Knollsy te zijn gemaakt.

Tekst gaat verder onder de tweet van de ‘Knollsy-pop’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In interviews probeert de West Ham-seizoenkaarthouder zich bescheiden op te stellen en te wijzen op het feit dat er meerdere mensen waren die hun best deden de meute tegen te houden. Knollsy legt in die interviews overigens uit waarom hij als ‘gewone’ fan tussen de sponsors en families zat. ,,Daar zaten wel meer gewone fans, ik kon dit kaartje krijgen. Het was dit of helemaal niet gaan.’’

Wie is ‘de reus in groen T-shirt?’

Veel fans wijzen ook op een andere reusachtige man in groen T-shirt die één tribunetrap verderop meer dan een minuut lang bijna in zijn eentje een meute hooligans tegenhoudt. Zowel fans van West Ham als fans van AZ weten niet wie hij is. Hij lijkt een fan van West Ham maar er wordt ook gesuggereerd dat hij van AZ is. De supportersclub van AZ kent hem echter ook niet.

Volledig scherm De andere onbekende ‘held’ van West Ham, de grote man in groen T-shirt © Pro Shots / Vincent de Vries

Voetbal is voor veel mensen heel belangrijk, maar er hangt ook vaak geweld omheen (video):

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: