19-jarige Eindhoven-verdediger Janssen scheurt kruisband voor derde (!) keer

Azzagari belangrijk voor NAC: ‘Ik voelde een stap op mijn voet, penalty’

11:07 Hoon was zijn deel na de schwalbe maandag in Amsterdam, lof kreeg hij vrijdag voor de uitgenaste wijze waarop hij een strafschop versierde. Yassine Azzagari hielp NAC met een slimmigheidje aan een strafschop die drie punten waard was.